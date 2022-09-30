Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать вступления Украины в НАТО.

Напомним, что 30 сентября Владимир Зеленский заявил о подписании заявки об режиме ускоренного вступления Украины в НАТО. Также в своем выступлении он добавил, что фактически Украина уже завершила свой путь вступления в альянс и уже де-факто является его полноправным членом. И, по его словам, теперь остался последний шаг – оформить все необходимые формальности официально.

По сообщению Дмитрия Новикова, подобная риторика Зеленского является ничем иным, как попытка хоть как-то ответить на те события, которые сегодня происходили в Москве. Также он добавил, что киевские власти просто не могли промолчать и им пришлось выдать хоть какую-то реакцию на потерю четырех областей. И как всегда подобные заявления не принесут ничего хорошего для простых граждан Украины, резюмировал Новиков.