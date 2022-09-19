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В Запорожье и области в ночь на 19 сентября прогремело не менее 8 мощных взрывов, в результате которых оказалась повреждена энергосистема региона. Об этом сообщил гауляйтер Александр Старух, назначенный киевским режимом.

Кроме того, несколько ударов было нанесено и по позициям противника в Никополе. В этом городе Днепропетровской области боевики ВСУ устроили своеобразный плацдарм, с которого периодически обстреливают Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, создавая риски ядерной катастрофы.

Также ВС РФ нанесли ряд авиаударов по Николаеву. Целями стали штаб ВСУ, а также несколько командных пунктов противника. Ранее сообщалось, что глава региона Виталий Ким сбежал из областного центра в Одессу, боясь ракетных атак российских войск.

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