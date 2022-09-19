Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сбежал в Одессу, считают пророссийски настроенные жители областного центра. Они предположили, что губернатор просто сбежал, так как опасается нанесения мощных ракетных ударов российскими ВС.

Активисты, работающие на Россию, передали видеозапись, которая должна подтвердить бегство Кима из Николаева, передает РИА Новости. Также на ней демонстрируются листовки с фотографиями губернатора и надписью Wanted («Разыскивается»).

Именно подпольные активисты неоднократно сообщали об организованных Кимом фильтрационных мероприятиях в Николаеве и городах области. В ходе подобных рейдов украинские боевики останавливают людей на улицах, проверяя у них телефоны и иную технику, выявляют тех, у кого имеются знакомые или родственники в России. Подобная охота на ведьм на Украине стала проходить все чаще.

Вам может понравиться

Американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM показали нулевую эффективность в руках ВСУ

Для уничтожения российских комплексов ПВО и систем радиоэлектронной борьбы США поставили на Украину противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Однако эти боезаряды показали нулевую эффективность, так как ни разу не попали по

Британцы призвали президента США Байдена “просто заткнуться” после угроз в адрес российского лидера

Британский таблоид Daily Mail рассказал о заявлении президента США Джо Байдена о страшных последствиях для России в случае применения ядерного оружия. Новость привлекла внимание многих жителей страны, которые высмеяли американского

В Бундестаге разгорелся скандал из-за призыва депутата Вагенкнехт отменить антироссийские санкции

На парламентском заседании партии Левых в Германии ее представительница Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России не работают. По ее мнению власти ФРГ должны делать шаги навстречу РФ и идти