Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сбежал в Одессу, считают пророссийски настроенные жители областного центра. Они предположили, что губернатор просто сбежал, так как опасается нанесения мощных ракетных ударов российскими ВС.

Активисты, работающие на Россию, передали видеозапись, которая должна подтвердить бегство Кима из Николаева, передает РИА Новости. Также на ней демонстрируются листовки с фотографиями губернатора и надписью Wanted («Разыскивается»).

Именно подпольные активисты неоднократно сообщали об организованных Кимом фильтрационных мероприятиях в Николаеве и городах области. В ходе подобных рейдов украинские боевики останавливают людей на улицах, проверяя у них телефоны и иную технику, выявляют тех, у кого имеются знакомые или родственники в России. Подобная охота на ведьм на Украине стала проходить все чаще.