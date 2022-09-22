Петербургские инвалиды не могут воспользоваться общественным транспортом из-за его переполненности. Об этом рассказала муниципальный депутат МО «Правобережный» Светлана Дмитриева. Она сообщила, что для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт – единственный способ добраться до нужной локации.

«Воспользоваться им они не могут, потому что им на остановке даже не зайти. И это я про колясочников не говорю, колясочникам даже не залезть в транспорт. Поэтому я могу сказать, что это ужас, то что сейчас происходит с отменой маршруток. Приходится ругаться, ругаться и еще раз ругаться», – прокомментировала она.

Дмитриева также добавила, что проблемы наблюдаются и у граждан с детьми. В качестве примера она привела личный опыт. Трамваи постоянно переполнены, поэтому отвезти ребенка в школу ей часто практически невозможно.

«Я просто не могу с ребенком даже на ступеньках постоять, потому что он приезжает заполненный», – сообщила Дмитриева.

Напомним, транспортная реформа началась в апреле 2022 года. Смольный упразднил маршрутки. Вместо них теперь работают социальные автобусы. После перехода на НМТО петербуржцы стали критиковать администрацию Александра Беглова за нововведения. Многие из них требуют вернуть коммерческий транспорт.