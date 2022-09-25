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Напомним, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации. Речь идет о призыве на службу тех людей, которые имеют соответствующий боевой опыт и уже проходил срочную службу в армии.

Именно этой категории граждан, которые были призваны в рамках данного указа, разрешается пользоваться своей собственной экипировкой. Также все мобилизованные будут обеспечены формой и положенными вещами за государственный счет. Такое сообщение было опубликовано на правительственном портале «объясняем.рф», который предназначен для информирования населения.

В сообщении говорится, что все призванные в рамках частичной мобилизации будут полностью обеспечены всей нужной экипировкой, но также могут использовать и свою собственную, если они считают ее более подходящей для себя. Таким образом, не воспрещается использование на службе в армии специфической экипировки, которая может быть необходима для службы в определенных родах войск.

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