Напомним, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации. Речь идет о призыве на службу тех людей, которые имеют соответствующий боевой опыт и уже проходил срочную службу в армии.

Именно этой категории граждан, которые были призваны в рамках данного указа, разрешается пользоваться своей собственной экипировкой. Также все мобилизованные будут обеспечены формой и положенными вещами за государственный счет. Такое сообщение было опубликовано на правительственном портале «объясняем.рф», который предназначен для информирования населения.

В сообщении говорится, что все призванные в рамках частичной мобилизации будут полностью обеспечены всей нужной экипировкой, но также могут использовать и свою собственную, если они считают ее более подходящей для себя. Таким образом, не воспрещается использование на службе в армии специфической экипировки, которая может быть необходима для службы в определенных родах войск.