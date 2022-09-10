Шестиногий робот, названный Lunar Zebro, с уникальной формой колесами, разработан студенческой научно-исследовательской группой Делфтского технического университета (TU Delft) в Нидерландах и потенциально предназначен для задач освоения Луны и, возможно, даже Марса. Об этом сообщает портал DailyInFormat. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Zebro – означает сокращение от «zes-benige robotic», или «шестиногий робот» по-голландски. Этот робот начал создаваться в TU Delft в рамках темы для студенческой работы еще с 2013 года. Но за последние 5 лет молодые исследователи дополнительно прибавили усилий и решимости разработать Lunar Zebro – с особой целью сделать его первым европейским луноходом на поверхности естественного спутника Земли.

Чтобы перемещаться по столь значительно пересеченной местности, робот использует уникальную систему передвижения, изначально разработанную в Университете штата Пенсильвания (в США) для проекта RHex. Колеса необычной С-образной формы позволяют небольшому Lunar Zebro (размером с лист бумаги формата А4) преодолевать гораздо более крупные препятствия, чем колесные вездеходы сравнимых габаритов.

Даже при таком своем небольшом размере этот новый луноход может разместить на своей платформе большое количество датчиков, а также две изготовленные на заказ камеры и датчик радиации. Его потенциальная миссия состоит в том, чтобы работать на Луне и при этом поддерживать связь с наземными станциями университета Делфта в течение лунного дня (или 14 земных дней). В это время луноход будет получать энергию от дневного света.

С целью убедиться, что маленький луноход сможет в полной мере выполнить свои задачи, сотрудники TU Delft уже провели тестирование своей разработки в местах расположения самых неблагоприятных сред на Земле, включая лавовые трубки в Исландии и на склонах Альп. По мнению разработчиков, Lunar Zebro в своей нынешней конфигурации способен преодолеть и гораздо больше проблем, включая фиксированное излучение и чрезмерные перепады температуры в реальных условиях Луны.

В текущей конфигурации луноход может быть «теоретически» подключен к лунному посадочному модулю любой страны, поскольку группа разработчиков выбрала вариант с продвинутым машинным обучением. Кроме того, также не определены сроки, когда может состояться запуск Lunar Zebro, однако это не помешало его создателям планировать следующий этап работы.

Этот новый этап будет связан с использованием одного из многих преимуществ небольшого размера Lunar Zebro – его сравнительно дешевое производство. Это означает, что открыта возможность сделать больше роботов, а затем объединить их в рой.

Сотрудники Делфтского технического университета – не единственные специалисты по робототехнике, придерживающиеся такой концепции, но их вариант смотрится отличной платформой. Объединение из нескольких небольших роботизированных устройств может дать больше результатов (и сделать выполнение миссии более надежным), чем любой единичный луноход.

Однако, чтобы перейти к подобным проектам, робот должен получить свою первую пробную лунную миссию. И здесь на передний план выходят некоторые важные преимущества студенческого научного персонала – бесконечный поток исследователей, готовых работать над миссией.

Хотя все эти студенты уходят после определенного периода времени, но некоторые из них будут готовы и смогут создать свои собственные космические стартапы. Не менее важно, что это позволяет самому университету предоставлять студентам ценный опыт участия даже в крупных технических проектах.