В армиях альянса НАТО присутствуют специально обученные люди и необходимые глубоководные аппараты для проведения подобных диверсий. А то, что масштабная утечка газа является диверсией, свидетельствует резкое падение давления в трубах.

Версии о подрыве газопроводов появились одновременно с объявлением оператора Nord Stream AG о больших масштабах повреждения и резком спаде давления. Ведь такие последствия могут возникнуть только вследствие взрыва. В МК появилась информация с заявлением Д. Пескова о необходимости рассмотрения всех версий данного происшествия.

Версию о диверсии также поддержал капитан I-го ранга в запасе В. Гундаров. В доказательство своих слов он приводит информацию от 22 сентября 2022, когда ФСБ сообщило о предотвращении теракта направленного против газопровода «Турецкий поток».

Также капитан в запасе сообщает, что ответственность за диверсию на «Северном потоке» лежит на англичанах. Ведь неподалеку от места аварии «Северного потока» на территории Норвегии возобновила свою деятельность военная база НАТО, которая по планам до 2022 года должна была принимать подлодки и служить местом дислокации морпехов из Великобритании.