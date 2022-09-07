читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Петербургские чиновники заявили, что собираются отремонтировать речной вокзал в Невском районе. Долгое время он находится в плачевном состоянии.

«Мы планируем его привести в надлежащее состояние через ремонт и возможную реконструкцию. В следующем году приступим к эскизам этой задачи», — рассказали чиновники из городского Комитета по транспорту.

Несмотря на сказанное новым главой транспортного ведомства Смольного Валентином Енокаевым, никакой конкретики касательно сроков реализации восстановительных работ озвучено не было. Так, к примеру, у властей города на текущий момент нет утвержденного проекта. Кроме того, в администрации губернатора Александра Беглова не решили, будет ли проводится только ремонт, или полноценная реконструкция, требующая больших затрат. Поэтому дальнейшая судьба речного вокзала остается туманной.

Исходя из имеющейся информации, можно сказать, что Смольный рискует провалить ремонт речного вокзала, как это уже было с рядом других инфраструктурных объектов. Можно вспомнить обещание Беглова открыть 89 новых станций метро к 2050 году, которое даже петербуржцы считают невыполнимым, не говоря уже об экспертах. Стоит отметить, что сейчас в работе из озвученных станций находятся только три и текущие темпы строительства остаются крайне низкими — за последние несколько лет не было открыто ни одной новой станции городского метрополитена.

Вам может понравиться

С начала учебного года на отравления в школах родители смогут жаловаться по горячей линии

В Петербурге Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию по вопросам качества еды в школьных столовых. Такая мера призвана выявить проблемы в сфере соцпита. Ожидается, что горячая линия будет работать с 5

Смольный вместо доработки проекта КРТ решил пиарить его за счет «ботов»

Смольный, очевидно, не намерен пересматривать спорный закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), раскритикованный экспертами, и проплатил «ботам» его рекламу. На появление однотипных постов в поддержку закона от губернатора Александра Беглова

Коллекция абсурдных законов Смольного может пополниться новой инициативой

Чиновники Смольного всерьез задумались о запрете запуска в небо Петербурга воздушных шаров. Вот только с подобной инициативой несколькими неделями ранее в шутку выступил муниципальный депутат Федор Грудин. Таким образом он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 7 сентября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 сентября – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 20 °C | Королев: погода, 7 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Армавир: погода, 7 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |