Петербургские чиновники заявили, что собираются отремонтировать речной вокзал в Невском районе. Долгое время он находится в плачевном состоянии.

«Мы планируем его привести в надлежащее состояние через ремонт и возможную реконструкцию. В следующем году приступим к эскизам этой задачи», — рассказали чиновники из городского Комитета по транспорту.

Несмотря на сказанное новым главой транспортного ведомства Смольного Валентином Енокаевым, никакой конкретики касательно сроков реализации восстановительных работ озвучено не было. Так, к примеру, у властей города на текущий момент нет утвержденного проекта. Кроме того, в администрации губернатора Александра Беглова не решили, будет ли проводится только ремонт, или полноценная реконструкция, требующая больших затрат. Поэтому дальнейшая судьба речного вокзала остается туманной.

Исходя из имеющейся информации, можно сказать, что Смольный рискует провалить ремонт речного вокзала, как это уже было с рядом других инфраструктурных объектов. Можно вспомнить обещание Беглова открыть 89 новых станций метро к 2050 году, которое даже петербуржцы считают невыполнимым, не говоря уже об экспертах. Стоит отметить, что сейчас в работе из озвученных станций находятся только три и текущие темпы строительства остаются крайне низкими — за последние несколько лет не было открыто ни одной новой станции городского метрополитена.