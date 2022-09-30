Продолжается освобождение территорий независимых республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей от националистов киевского режима силами армии Российской Федерации.

Одним из многочисленных эпизодов данного освобождения делятся с нами корреспонденты «Русской весны», которые опубликовали кадры уничтожения танка Т-72 с помощью гражданского коптера Mavic.

Как уточняют корреспонденты, российские военнослужащие подразделений ВДВ ежедневно ведут охоту за бронетехникой врага на всей линии фронта. Бойцы ВДВ помогают в наводке артиллерии на цели, ведут последующую корректировку огня, нанося противнику невосполнимый ущерб в технике и живой силе.

Как видно на опубликованных кадрах, огнем охвачен польский танк Т-72 на линии боевого столкновения где-то в степях херсонской области. Как видим по результатам работы бойцов ВДВ РФ даже гражданский коптер может стать грозным оружием в умелых руках наших воинов.