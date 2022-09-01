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Только 20% расходной части бюджета исполнил Комитет по инвестициям в Северной столице. Большую часть средств выделили в качестве гранта компании «СКА Арена». Однако из-за бюрократии проект заморозили. Эта ситуация в очередной раз указала на неэффективную работу ведомства. Вместо того, чтобы реализовать множество инициатив, чиновники уделяют внимание одному давнему проекту.

Информация об исполнении расходной части бюджета появилась после «нулевых чтений». Оказалось, что остальные 80% – это грант суммой 10 млрд на строительство «СКА Арены». На данный момент проект «завис» по причине отсутствия одобрения экспертами изменений в документации.

Ранее журналисты уже указывали на то, что комитет Романа Голованова работает нерезультативно. Чиновники не рассматривают новые инвестпроекты, и работают со старыми. Деятельность ведомства привела к снижению привлекательности Северной столицы для предпринимателей. На это указывают итоги ПМЭФ. В рамках этого мероприятия в 2022 году соглашений подписано на 100 млрд рублей меньше, чем в прошлый раз. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов рапортовал об успехе ПМЭФ. При этом Совет по инвестициям, о котором сообщали СМИ, не собирали уже несколько лет.

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