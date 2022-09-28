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По сообщению РИА Новости, военно-морские Силы США были вынуждены объяснять причину нанесения знака Z на корму одного из своих миноносцев. Речь идет об американском эсминце под названием «Zumwalt», который недавно прибыл на военно-морскую базу Йокосука, которая расположена не далеко от города Токио. На корме данного военного корабля за его названием нанесена огромная литера «Z».

Как сообщает командование ВМС США в своем Twitter, военный корабль имеет острые грани своего силуэта и носит прозвище «зум-сан», а потому огромная литера «Z» смотрится на его корме просто очаровательно. Также командованием было выделено, что знак «Z» на его корме означает не что иное как первую заглавную букву его же название.

Стоит отметить, что данный военный корабль лота США, дислоцируемый в Японии, относится к классу новых многоцелевых эсминцев, которые несут на своем борту новые управляемые ракеты. Данные военные корабли, по сообщению телеканала CNN, способны создать новый уровень сложности для всех потенциальных противников в условиях возможного конфликта.

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