Как сообщает “Комсомольская Правда” со ссылкой на американское издание Politico, проблемой для вооруженных сил Украины стали иранские беспилотники. По словам украинских военных, данные дроны несут в себе огромную разрушительную силу.

В статье упоминаются иранские БПА “Mohajer” и “Shahed”, якобы используемые российскими военными в ходе специальной военной операции. Их преимущество заключается в отменном уклонении от средств ПВО, малом размере и способности летать достаточно низко.

Также в статье Politico сообщается о высокой эффективности иранских беспилотников против военных автомобилей “Toyota”, используемых украинскими военными на северо-восточном направлении. В целом, в материале делается акцент на то, что появление БПА “Mohajer” и “Shahed” у россиян, является огромной проблемой бойцов ВСУ.

Однако, стоит отметить, что информация, опубликованная в Politico относительно использования Россией иранских беспилотников, является ошибочной. Дело в том, что РФ взяла на вооружение новые типы БПА, напоминающие иранские, которые называются “Герань” и “Герань-2”.