Издание «ПРАЙМ» сообщает, что Евросоюз озабочен дальнейшим направлением санкционных мероприятий, перед ними стоит дилемма – на каких еще граждан Российской Федерации ввести санкционные ограничения, ведь большое количество россиян уже находится в списке.

В то же время обозреватели американского издания Foreign Policy делятся своими прогнозами о том, что результат санкционных действий может принести тяжелые последствия для самого Евросоюза.

Если посмотреть масштабнее на сложившуюся ситуацию, то у Европейских стран практически нет шансов на выживание без российского газа.

По последним данным, в Европе предполагается введение санкций против трудящихся в СМИ, но Европейский союз не приветствует подобные ограничения в их отношении. К тому же будет наложен запрет на получение виз и замораживание активов для региональных представителей Российской Федерации и находящихся под ее контролем территорий Украины.