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По сообщению ИноСми, в издании Javan был опубликован аналитический материал, согласно которому отвод российских войск из-под Харькова является результатом изменения военной тактики специальной военной операции.

А вот оптимистический настрой Запада, который вызвало контрнаступление украинской армии, является безосновательным. В издании отметили, что время благоволит именно российской стороне.

Специальная военная операция продолжается уже на протяжении 8 месяцев. И за это время вооруженные силы Украины могли только отступать, тем самым оставляя часть украинских территорий на востоке страны. В свою очередь союзные силы вели наступательные операции.

На сегодняшний день ситуация несколько изменилась, что привело к оптимистическим прогнозам западных стран, считающих, что Украина сможет одержать победу над РФ. Но, по мнению аналитика, самым главным фактором, влияющим на события, являются финансы и время. И сейчас они не на стороне Украины.

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