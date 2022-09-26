В Зеленогорске снесли очередное историческое здание: дачу Генриха Небе. Демонтаж был осуществлен на законных основаниях – инвестору удалось признать объект аварийным. Теперь владелец обязан воссоздать фасад объекта, построенного в стиле «модерн». Однако петербургские градозащитники опасаются, что определенные «договоренности» с КГИОП позволят инвестору не делать этого, и тогда дача Генриха Небе войдет в список утраченных исторических зданий.

Все дело в том, что чиновники Смольного могут прибегнуть к вольной трактовке существующего законодательства. В последние годы представители команды губернатора Петербурга Александра Беглова встают на сторону инвесторов в различных вопросах градостроения. А тратиться на воссоздание исторического фасада застройщик может попросту не захотеть, отдав предпочтение, например, более высокоэтажной постройке. Так было при сносе флигелей особняка княгини Салтыковой в центре Петербурга. Пристройки решили снести, чтобы на их месте возвести более вместительные объекты для новой гостиницы.

Отметим, что деятельностью петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) уже заинтересовались в СК РФ. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий, что повлекло за собой уничтожение ряда исторических зданий в Петербурге.