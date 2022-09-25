В настоящее время подсчитано, что в среднем годовой счет за электричество, который платят фламандские семьи, составляет круглую сумму в девять тысяч евро.

Побивающая рекорды инфляция обесценивает покупательную способность и все имеющиеся денежные средства населения.

Ги Верхофстадт предложил создание “пурпурно-зеленой” коалиции в 1999 году. Это привело к тому, что он занял пост премьер-министра Бельгии.

Странам Европейского Союза необдуманные санкции, которые они ввели в отношении Российской Федерации, ввиду отсутствия дополнительных источников поставок и пустом газовом хранилище, обернулись бумерангом. Теперь для России эта энергия может быть использована в качестве оружия против европейских стран, которые показали, что они уязвимы.

Чтобы скомпенсировать огромные потери произведенной энергии фламандское и федеральное правительства решили наложить субсидии на использование солнечной и ветровой энергии.