На протяжении большого количества времени, после обрушившегося нефтяного кризиса бытовало мнение, что страны Ближнего Востока выдвигали мнение использовать энергетические ресурсы как политический инструмент.

Так как на этой территории стабильность поставок нарушалась из-за неустойчивости ситуации в регионе, то Европейский Союз направил все действия на другое направление, и когда холодная война закончилась, энергетическое сотрудничество с Российской Федерацией все же продолжили.

Рынок нефти ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и другими странами, не входящими в состав организации, к примеру, России, ввели новую систему «ОПЕК+», чтобы отправить все силы на борьбу с быстрым падением стоимости нефти. В настоящее время ЕС приходится искать альтернативные решения, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своих стран.