ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На протяжении большого количества времени, после обрушившегося нефтяного кризиса бытовало мнение, что страны Ближнего Востока выдвигали мнение использовать энергетические ресурсы как политический инструмент.

Так как на этой территории стабильность поставок нарушалась из-за неустойчивости ситуации в регионе, то Европейский Союз направил все действия на другое направление, и когда холодная война закончилась, энергетическое сотрудничество с Российской Федерацией все же продолжили.

Рынок нефти ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и другими странами, не входящими в состав организации, к примеру, России, ввели новую систему «ОПЕК+», чтобы отправить все силы на борьбу с быстрым падением стоимости нефти. В настоящее время ЕС приходится искать альтернативные решения, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своих стран.

Вам может понравиться

Дмитрий Медведев: сверхзвук достигнет свою цель в Европе и США намного оперативнее ракетных комплексов НАТО

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отправил заявление «идиотам в отставке в генеральском обмундировании» не запугивать российских граждан своими предположениями о готовящемся нападении на территории Крыма. «Обращение президента России носит характер

СП: первыми призовут танкистов – они нужны армии ВС России

По сообщению «Свободной Прессы», необходимость в мобилизации заключается в потребности пополнения личного состава частей, сражающихся на украинской территории. Согласно словам военного эксперта Сергея Протасова, армия России остро нуждается в танкистах.

Россиянка съездила в отпуск в Стамбул и рассказала о ситуации с оплатой картой «Мир»

Россиянка, посетившая Стамбул, рассказала о возникающих проблемах связанных с оплатой картами «Мир». Женщина приехала в Турцию на время своего отпуска, чтобы посетить любимые магазины, приобрести необходимую продукцию, одежду и др.