По сообщению издания «Московский комсомолец» со ссылкой на военного эксперта Ильи Крамника, в подрыве частей газопровода на «Северном потоке» участвовали ВМС США.

По словам эксперта, доказательством может служить тот факт, что десантные корабли США зашли в порт Гдыня (Польша), который расположен поблизости нахождения газопровода. В свою очередь, американский военный эсминец зашел в порт именно в день подрыва частей газопровода.

Крамник уточнил, что, вероятно, операция по подрыву «Северного потока» проходила следующим образом. Сначала была оставлена и подготовлена спецгруппа, затем «выброшена» в место осуществления диверсии, а после выполнения задачи – эвакуирована.

Также эксперт обратил внимание на то, что в месте, где произошла авария, производился маршрут американского вертолета FFAB123. По мнению Крамника, вертолет или летал вдоль расположения трубопровода «Северного потока», или между точками, в которых непосредственно и был совершен подрыв.