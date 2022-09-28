Эксперт Дандыкин назвал гибель Героя Алексея Нагина показателем интенсивности боев в Донбассе

Такие воины, как погибший Герой России Алексей Нагин, являются профессионалами своего дела, и их потеря на поле боя – это большая редкость, свидетельствующая об ожесточенности вооруженных действий. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Командир отряда Нагин, имевший позывной Терек, погиб 20 сентября, исполняя задачу в рамках специальной военной операции (СВО) по защите народа Донбасса. На следующий день его имя появилось на постере к кинокартине «Лучшие в аду», показ которого ожидается в ближайшее время.

Стоит отметить, что, будучи снайпером-разведчиком, он за свою жизнь прошел многие горячие точки, в том числе в Африке, Сирии, Грузии и Чечне. В Донбасс Герой России отправился в составе «ЧВК Вагнера» сразу после объявления о начале СВО.

По словам Дандыкина, Терек являлся знаковой фигурой среди «вагнеровцев». Возглавляемый им штурмовой отряд участвовал на самых интенсивных направлениях СВО. Смерть Нагина является большой потерей для всей страны.

«Нужно понимать—эти люди профессионалы своего дела, и потери у них редкость. Его гибель говорит об ожесточенности боев, которые идут там», — заявил эксперт.

Дандыкин считает, что «вагнеровцы» стали легендарной структурой, отличившейся в боевых действиях в Африке, Сирии и других конфликтах.

«Это профессионалы самого высокого класса, которые прошли огонь, воду и медные трубы, судя их по наградам… В общем-то, это самый большой кошмар для ВСУ и всех нациков на Украине», — подытожил военный эксперт.

Похороны командира прошли 24 сентября в его родном городе Волгограде. Проводить в последний путь Алексея Нагина приехали его друзья и знакомые из разных регионов страны. Звание Героя России ему присвоено посмертно.