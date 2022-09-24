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После заявления российского президента о частичной мобилизации и намерении применять все доступное для сохранения территориальной целостности страны, на Западе сразу же начались разговоры о применении Россией тактического ядерного оружия.

Московский Комсомолец поделился ответами на самые ключевые вопросы по этой теме. Прежде всего, стоит обозначить разницу между тактическим и стратегическим ядерным оружием. Можно сказать, что стратегическое ядерное оружие отличает межконтинентальная дальность и огромная разрушительная мощность. Тактическое же ядерное оружие используется непосредственно на поле боя.

Открытым остается вопрос почему же западные эксперты подумали лишь о тактическом ядерном оружии, ведь Владимир Путин сказал об использовании всех возможных средств.

Действующий специалист в области ядерного оружия на условия анонимности прокомментировал данную ситуацию для Московского Комсомольца. Он обозначил, что в России нет документов которые разграничивали бы случаи применения тактического и стратегического ядерного оружия. Очевидно лишь то, что ядерное оружие вообще применяется только в случае появления угрозы существованию российского государства. Эксперт обозначил, что в обращении Путина нет прямых заявлений о планах применения ядерного оружия, президент лишь обозначил, что будут использоваться все имеющие средства для сохранения территориальной целостности.

Проведя анализ документов и обращения президента, эксперт заявил что применение ядерного оружия со стороны России возможно только в ответ.
Применение стратегического ядерного оружия является самым крайним вариантом, а вот с применением тактического ядерного оружия все иначе. Тактическое ядерное оружие действует по конкретной цели, в конкретной области, что позволяет решить более сложные военные задачи.

Эксперт обозначил, что все это оружие не может быть использовано в отношении Украины. О таком пишут лишь сумасшедшие анонимные блогеры.

Целью ударов тактическим ядерным оружием может быть лишь НАТО, и только при условии вступления в прямое противостояние с Россией.

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