Американская компания Lucid Drone Technologies выпускает и поставляет на заказ беспилотные летательные аппараты для более безопасного мытья окон зданий снаружи и других работ, потенциально опасных для людей. Об этом сообщает портал Dronelife. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Предприниматели-новаторы продолжают придумывать новые способы использования дронов для выполнения широкого круга работ, для которых ранее требовались люди, притом беспилотники делают все это более эффективно, с меньшими затратами и с большей безопасностью, чем было ранее.

Компания-стартап Lucid из города Шарлотта (штат Северная Каролина) использует изготовленные на заказ беспилотные летательные аппараты для мытья зданий снаружи, избавляя рабочих от необходимости привязывать себя к подвесным платформам для выполнения этой опасной работы.

Генеральный директор Lucid Эндрю Ашур отметил, что основатели компании узнали о возможностях такой миссии их дронов почти случайно. «Проблема действительно нашла нас сама. Мы смотрели, как мойщики окон свешивались со стены здания, работая на большой высоте. Был довольно ветреный день, и мы стали свидетелями того, как платформа с рабочими просто врезалась в стену здания, а люди там наверху с рудом удержались за страховочные пояса. Тогда мы пожелали решить эту проблему», – рассказал он.

Lucid поставляет дроны и оборудование клиентам в 18 штатах, от Флориды до Калифорнии. Клиентская база включает клининговые компании, кампусы колледжей и предпринимателей, которые ведут бизнес по уборке высотных зданий.

В своей деятельности компания использует гексакоптеры, специально разработанные для крепления к шлангу, подсоединенному к насосному оборудованию на земле. Дрон способен нести полезную нагрузку в 25 кг, а во время работы может распылять химические чистящие средства на стены зданий высотой до 10 этажей.

В полностью развернутом виде дроны Lucid имеют диаметр около 135 см и высоту 60 см. Для транспортировки и хранения их можно сложить в компакный куб примерно за 30 секунд. По словам разработчиков компании, дроны сделаны простыми и легкими в управлении. «Я научил свою 85-летнюю бабушку управлять дроном, поэтому уверен, что каждый может легко научиться этому», – сказал Ашур.

Первоначальные планы компании по поводу дронов-мойщиков окон были почти сорваны из-за начала пандемии COVID-19, разразившейся в начале 2020 года. Когда вступили в силу меры по изоляции, руководство Lucid смогло быстро переориентироваться и предложить продукт, который был бы настолько же полезен клининговым компаниям.

На базовой технологии Lucid был создан беспилотник, способный распылять дезинфекцию закрытых общественных зданий. Эти дезинфицирующие дроны Lucid успешно использовались именитыми клиентами, а компания с весны 2021 года смогла вернуться к проекту дронов-уборщиков. «Это все, на чем мы сосредоточены сегодня», – отметил Ашур.

Первоначально основатели Lucid планировали использовать готовые дроны DJI с модификациями для проведения мойки, но вскоре решили разработать собственные БПЛА, чтобы лучше удовлетворять особые эксплуатационные требования.

«Наши дроны летают очень близко к зданиям, где есть сильные источники помех. Еще одним важным соображением при разработке собственного БПЛА для нас стало то, какой именно набор датчиков требуется использовать, чтобы летать в этих более сложных условиях, где большинство дронов попросту не могут этого сделать», – пояснил Ашур.

Хотя беспилотники Lucid для мойки зданий управляются оператором, их продвинутое программное обеспечение помогает им выполнять свою миссию в основном автономно. У этих дронов есть функция обхода препятствий и высокоточное позиционирование. По словам разработчиков, их конечная цель состоит в том, чтобы дрон смог сам распознавать окружающую среду в режиме реального времени, а затем самостоятельно оптимизировать свои действия с выбором наиболее эффективной траектории полета.

В своих рабочих операциях дроны Lucid используют технику «мягкой промывки», при которой химикаты для чистящего раствора разбрызгиваются на стену здания под умеренным давлением – чуть большим, чем напор воды из обычного садового шланга.

Это контрастирует с распространенными методами мойки под высоким давлением, при которых стены зданий обдуваются струями жидкости под давлением от 350 до 650 атмосфер. Мойка под столь высоким давлением может повредить многие поверхности, такие как известняк, кирпич и раствор, из которых состоит фасад здания.

Кроме того, в случае пятен плесени подобная мойка удаляет лишь внешний слой, не достигая корней плесени внутри подложки из строительного материала. Мягкая промывка, в отличие от этого, использует специальные чистящие химикаты, способные навсегда убить источники плесени.