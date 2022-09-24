Во время периода частичной мобилизации в России военнообязанные могут передвигаться по территории страны. Об этом заявил военком Ростовской области Игорь Егоров.

Однако он подчеркнул, что желающие выехать за пределы страны обязаны явиться в военкомат и получить документ установленного образца. Списки мужчин, которые состоят на военном учете, были переданы в соответствующие органы. И если человек, числившийся в списках, попытается пересечь границу без соответствующей справки – он не сможет покинуть территорию РФ.

Егоров также подчеркнул, что, несмотря на отсутствие ограничений внутри страны, все же стоит иметь подобную справку, если планируются поездки за пределы региона. Ведь у сотрудников ГИБДД есть полномочия требовать данный документ.

Стоит уточнить, что получение подобных справок возможно только в надлежащих органах по месту регистрации.