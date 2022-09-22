Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отправил заявление «идиотам в отставке в генеральском обмундировании» не запугивать российских граждан своими предположениями о готовящемся нападении на территории Крыма.

«Обращение президента России носит характер эскалации и не является неожиданным»,-прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выделив, что альянс не собирается поддерживать «нелогичную и несущую опасность взрывную риторику».

На территории Донбасса и свободных землях планируется осуществить переговоры, в результате которых планируется включить их в территорию России, поделился в официальном Telegram-канале заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Гиперзвук с огромной вероятностью и точностью достигнет своей цели как в Европе так и в штатах, — уточнил Медведев у себя в блоге.