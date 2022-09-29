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По сообщениям «Свободной Прессы», крупный скандал, который грозит полным крахом для экономики Германии, разгорелся в центре Европы. Причиной стало чрезвычайное происшествие на газопроводе «Северный поток».

По мнению премьер-министра Дании, это происшествие не могло произойти случайным образом. Ведь сейсмологическими службами региона в преддверии ЧП были зарегистрированы подводные взрывы.

В результате подрыва газопровода Германию теперь ожидают беспрецедентные экономические трудности. Последний раз с проблемами подобного масштаба страна сталкивалась более 70 лет назад. По всей видимости, сторона, которая спланировала данную диверсию, целенаправленно хотела устроить кризис в Центральной Европе.

В данный момент официальный Берлин противостоит экономически такому гиганту, как США. Следовательно, можно сделать вывод, что Германия воплощая в жизнь неправильные решения своего правительства, так и не смогла вынести правильный опыт из двух мировых войн.

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