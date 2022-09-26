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На портале «Бизнесс Online» был опубликован список всего необходимого для мобилизированных граждан. Данный перечень был составлен совместно с контрактными военнослужащими.

Объявление частичной мобилизации привело к мысли, что необходимо знать, какие вещи могут пригодиться военнослужащим.

Конечно, самое необходимое для бойцов предоставляет минобороны РФ, однако есть разрешенный список того, что может существенно облегчить солдатскую жизнь.

Жизненно важной, конечно же, является наличие аптечки.  Базовый комплект будет предоставлен всем мобилизированным, однако его лучше дополнить. Так, в большом количестве стоит запастись кровоостанавливающими жгутами, бинтами, пластырями, заживляющими мазями, антисептиками. Полезным дополнением будут разрешенные обезболивающие препараты, например кетонал.

Что касается экипировки, то самым расходным материалом являются носки и нижнее белье. Поэтому их должно быть много. Не помешает также термобелье, шапка, перчатки, удобные ботинки, а в некоторых случаях даже форма.

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