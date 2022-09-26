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Исправление ошибок по истребителю Су-47 “Беркут”, поднявшемуся в небо четверть века назад, использовались при производстве истребителя пятого поколения Су-57, беспилотников и гражданских самолетов. Именно он стал первым самолетом, при создании которого использовались композитные материалы.

В настоящее время данный материал – это четверть от массы пустого истребителя, о котором мы писали выше. У Су-47 данный критерий был в 2 раза меньше. Большая часть композитов находится в крыльях агрегата.

Су-47 являлся базой для различных опытов и экспериментов. Именно с помощью того, что на нем отрабатывались различные решения был успешно создан Су-57.
Создание Су-47 началось в 1983 году. Работа над созданием шла с перерывами, а спустя 5 лет и завершилась вовсе. Возродилось создание самолета только в 1997 году благодаря инженеру Михаилу Погосяну.

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