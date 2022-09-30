ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление Президента России Владимира Путина, о готовности навести порядок и обеспечить полную безопасность новых регионов РФ, вызвало настоящий восторг среди аудитории британского издания.

Напомним, что 30 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония по присоединению Херсонской области, Запорожской области и ЛДНР к Российской Федерации. Данная новость была также опубликована и на страничках британского издания.

В комментариях к публикации один из читателей заявил, что восторжествовала справедливость после постоянных обстрелов территории Донбасса боевиками ВСУ. Другой комментатор заявил, что теперь Запад и Украина обязаны уважать выбор народа, который проживает на освобожденной территории.

Если прочитать еще одну реакцию на публикацию, то она гласит следующее: референдум это и есть демократия, вне зависимости от того нравится это кому-то или нет.

После изучения всех комментариев можно прийти к выводу, что большинство читателей издания призывают киевское руководство признать итоги референдумов.

Вам может понравиться

Су-24 ВСУ был сбит во время противоракетного маневра

На территории Украины союзными силами был сбит еще один самолет Вооруженных Сил Украины. Им оказался один из еще оставшихся у ВСУ фронтовых бомбардировщиков Су-24. Очередной неудачей для ВСУ закончилась попытка

В чем причина массового бегства россиян из своей страны

По сообщениям РИА Новости, после объявления Владимиром Путиным указа о начале частичной мобилизации, страну покинули десятки тысяч людей. Точных данных о количестве людей, покинувших пределы страны после начала мобилизации, нет.

Есть подозрения о том, кто и почему мог повредить оба «Северных потока»

Буквально на днях произошла серьезная утечка из российского газопровода. Есть предположения о том, что причиной данного инцидента мог стать взрыв. Известно, что повреждены две нити «Северного потока» и одна нить