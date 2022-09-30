Заявление Президента России Владимира Путина, о готовности навести порядок и обеспечить полную безопасность новых регионов РФ, вызвало настоящий восторг среди аудитории британского издания.

Напомним, что 30 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония по присоединению Херсонской области, Запорожской области и ЛДНР к Российской Федерации. Данная новость была также опубликована и на страничках британского издания.

В комментариях к публикации один из читателей заявил, что восторжествовала справедливость после постоянных обстрелов территории Донбасса боевиками ВСУ. Другой комментатор заявил, что теперь Запад и Украина обязаны уважать выбор народа, который проживает на освобожденной территории.

Если прочитать еще одну реакцию на публикацию, то она гласит следующее: референдум это и есть демократия, вне зависимости от того нравится это кому-то или нет.

После изучения всех комментариев можно прийти к выводу, что большинство читателей издания призывают киевское руководство признать итоги референдумов.