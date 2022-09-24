Непосредственно перед выборами в итальянский парламент бывший премьер Джузеппе Конте заявил о необходимости решения украинского вопроса мирным путем. Он убежден, что проблема должна быть решена дипломатией и переговорами, в которых заинтересованы обе стороны. Об этом пишет издание Взгляд.

Экс-премьер уверен, что Италия не должна вестись на поводу у США, а должна содействовать мирному решению украинского вопроса. Джузеппе также раскритиковал Зеленского, принимающего логику военной эскалации. Он утверждает, что нет оснований думать, что власть Путина падет или же, что его можно победить военным путем.

При этом министр обороны Италии, который представляет левые силы, совсем недавно пообещал Зеленскому вновь финансовую и военную поддержку.

Скорые выборы пройдут на фоне ухудшающейся экономической ситуации. За последнее время у жителей сократилось потребление продуктов питания, которое связано с активными ростом цен. Именно эти обстоятельства и заставляют обычных итальянцев думать о правильности действий своего правительства.

Социологические опросы демонстрируют, что около 1\3 итальянцев выступают за отмену санкций, так как они вредят итальянской экономике.

Именно темы антироссийских настроений и поставок оружия Украине стали в центре внимания итальянской политики, где все больше баллов набирают популисты и евроскептики.

По данным опросов, мнения тех, кто намерен прийти на выборы, разделились по территориальному признаку. «Движение «5 звезд» лидирует на юге страны. На севере с такой же долей голосов вырывается вперед другая националистическая и евроскептическая партия правого толка «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони.

Итоги выборов могут способствовать расширению российского влияния в стране. Пророссийские настроения в Италии напрямую связаны с политической партией «Лига» и ее лидером. Изначально «Братья Италии» и «Лига» выступали за одно и то же и находились в каолиции, но в сентябре их настроения изменились.

Лидер партии «Братья Италии» поддерживает антироссийские меры и поставки вооружений Киеву, а лидер партии «Лига» напротив выступает против санкций. Разногласия ставят под вопрос само единство правой коалиции.

Политическая партия «Движение 5 звезд» также проживает сейчас не самые лучшее времена. Основная часть партии выступала за отказ поставок оружия Украине и урегулирование конфликта мирным путем. Меньшинство же отказалось действовать по этому плану, что и привело к расколу в партии. Непростая политическая ситуация в Италии в период выборов приковывает внимание Брюсселя, что вызывает недовольство итальянских политиков.