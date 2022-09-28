По заявлениям известного эксперта Бориса Рожина, в данный момент к границам Калининграда выдвинулось сразу несколько эшелонов с военной техникой. Передвижение эшелонов происходит на территории Польши. К границам стягиваются в основном боевые бронированные машины пехоты.

Также эксперт отметил, что Польша делает все возможное для обострения ситуации возле границы с Россией. Такие действия поляков не могут проходить без одобрения со стороны их хозяев, а именно США. Перебрасывание бронетехники поближе к границам с Калининградом является ничем иным, как откровенной провокацией, которую нельзя оставлять без внимания.

По словам Рожина, такое поведение польской стороны можно смело расценивать как акцию, так называемого устрашения, которая на самом деле выглядит просто смешно. В действительности же, власти Польши прекрасно понимают, чем для них может обернуться открытая конфронтация с РФ. Поэтому они никогда не пойдут на такой риск.