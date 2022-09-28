ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По заявлениям известного эксперта Бориса Рожина, в данный момент к границам Калининграда выдвинулось сразу несколько эшелонов с военной техникой. Передвижение эшелонов происходит на территории Польши. К границам стягиваются в основном боевые бронированные машины пехоты.

Также эксперт отметил, что Польша делает все возможное для обострения ситуации возле границы с Россией. Такие действия поляков не могут проходить без одобрения со стороны их хозяев, а именно США. Перебрасывание бронетехники поближе к границам с Калининградом является ничем иным, как откровенной провокацией, которую нельзя оставлять без внимания.

По словам Рожина, такое поведение польской стороны можно смело расценивать как акцию, так называемого устрашения, которая на самом деле выглядит просто смешно. В действительности же, власти Польши прекрасно понимают, чем для них может обернуться открытая конфронтация с РФ. Поэтому они никогда не пойдут на такой риск.

Вам может понравиться

Беззаветная храбрость: военный историк Кнутов призвал рассказать России о подвигах Алексея Нагина

Имя Героя России Алексея Нагина следует увековечить у него на родине в Волгограде в качестве примера беззаветной храбрости и служения своей стране. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. Командир

Для США Россия остается врагом уже более тридцати лет

Еще со времен распада Советского Союза Соединенные Штаты «разрешили» России развиваться, посчитав что страна не несет никакой угрозы. По словам эксперта издания РИА «Новости», Америка таким образом хотела наказать Россию

Результаты частичной мобилизации стали индикатором того, что Запад воюет не с Путиным

Мы живем в очень интересное время, когда Россия и ее народ вершат дела исторического масштаба и важности. Те события, которые мы с вами наблюдаем сейчас, несомненно, войдут в учебники по