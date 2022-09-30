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Во время СВО на Украине экипажами армейских вертолетов Западного военного округа выполняются различные боевые задачи.

Ударный вертолет Ка-52 («Аллигатор») имеет способность не только вести разведывательную работу, сопровождать другие воздушные транспортные средства, но и атаковать противника. Причем наносить удары по позициям ВСУ Ка-2 может за несколько десятков километров, где ПВО противника не сможет его достать.

Так, «Аллигаторы» высокоточным боевым оружием уничтожили бронетехнику и другие военные объекты ВСУ, которые были расположены в лесопосадке. Момент попадания по объектам противника был зафиксирован беспилотником на камеру объективного контроля.

Еще одной своей важной способностью может похвастаться экипаж вертолетов Ка-2. Так, во время выполнения боевого задания «Аллигатор» скрылся в рельефе местности и, пользуясь моментом неожиданности, выпустил ракетный залп.

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