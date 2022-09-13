Бизнес Петербурга пострадает из-за провала прививочной кампании от ковида

От коронавируса в Санкт-Петербурге вакцинируют меньшее число горожан, чем заболевает за сутки, что свидетельствует о провальной работе Смольного в борьбе с опасной инфекцией.

На 12 сентября в Петербурге зарегистрировано 3471 заболевших ковидом и 11 смертельных случаев.

Многие эксперты связывают рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге именно с низкими темпами вакцинации, которые стравляют 507 взрослых и 11 детей в сутки. По подсчетам журналистов, если темпы прививочной кампании сохранятся, то на вакцинацию всех взрослых жителей города Смольному понадобится шесть лет, а на вакцинацию детей более 30 лет.

Бездействие администрации Александра Беглова в вопросе противодействия распространению коронавирусной инфекции может привести к новому локдауну в Санкт-Петербурге, как это уже было в 2021 году.

Тогда ограничительные меры Смольного фактически «задушили» сферу общественного питания. По словам организатора общественного движения «Союз независимых рестораторов» Александра Романенко, предприятия общепита до сих пор не могут оправиться после антикоронавирусных запретов Смольного.

Также пострадали от локдауна и петербургские кинотеатры, владельцы которых были вынуждены обратиться к губернатору Беглову с просьбой отменить систему QR-кодов, называя подобные действия Смольного сегрегацией бизнеса.

Местные СМИ неоднократно обращали внимание, что городские власти провалили информационную кампанию о необходимости вакцинации. Также в Смольном отказались от введения в Петербурге программ лояльности, по примеру Москвы, для привлечения горожан на пункты вакцинации населения от ковида.

Бездействие чиновников администрации Беглова, и в частности главы комздрава Дмитрия Лисовца, уже привело к ежедневному ухудшению эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Петербурге, о чем сообщали СМИ.