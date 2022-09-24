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В районе Красного Лимана идут ожесточенные сражения. Вооруженные cилы Украины продолжают прощупывать оборонительные позиции союзных войск, в надежде найти слабое место для совершения прорыва.

По состоянию на сегодняшний день, ДРГ и разведчики противника при поддержке бронетехники не могут развить успех в наступлении. Формирования националистов при каждой попытке атаковать получают жесткий ответ. На данном участке фронта регулярно идут очень интенсивные боевые действия.

Как следует из сообщения от издания «Русская весна», отрядом специального назначения «Кубань» на данном участке проведения Специальной Военной Операции были уничтожены танк Т-62, БТР-80 а также легковой пикап с установленным в кузове 82-мм орудием. Кроме бронетехники отряд также уничтожил вражескую ДРГ, которая пыталась проникнуть в тыл обороняющейся группе союзных сил.

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