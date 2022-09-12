С пиджака губернатора Петербурга Александра Беглова исчез неофициальный символ спецоперации России на Украине. Об этом рассказали в прессе.

Журналист Андрей Рост заметил изменение в образе градоначальника. По информации СМИ, Беглов не носит значок «Z» на пиджаке из-за страха перед иностранными санкциями.

Как утверждает Рост, петербургские чиновники имеют недвижимость в зарубежных странах. По этой причине они боятся высказывать мнение по спецоперации на Украине.

«Губернатор вновь стал стесняться знака спецоперации. Раньше значок с буквой «Z» всегда был у него на пиджаке, но, судя по всему, слухи не врут и его заставляли показывать символ. Как только контроль исчез, исчез и значок. Впрочем, это не удивительно, ведь как говорят в Смольном, губернатор очень боится выражать свое мнение про спецоперацию. Боится санкций, боится реакции Запада», — говорится в комментарии Роста.

Беглов не обозначает открыто свою позицию по происходящим в мире событиям. По словам журналистов, это одна из причин низких рейтингов губернатора.