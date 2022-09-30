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Издание «Московский Комсомолец», ссылаясь на британский еженедельник «The Guardian», сообщило, что Норвегия занялась усиление безопасности коммуникаций, расположенных в море. Эксперты сходятся во мнении, что мировой интернет-трафик, кабели которого расположены на морском дне, также может находиться под угрозой.

После чрезвычайного происшествия на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море, страны НАТО принялись усиливать безопасность подводных коммуникаций, которые могут стать уязвимыми.

Западные средства массовой информации, сообщают о четырех точках  с газовыми утечками на Nord Stream. Однако они уверяют, что виновником этой диверсии является Россия.

Премьер-министр Йонас Гар Стере отдал приказ усилить патрули на трубопроводах и нефтегазовых буровых станциях Норвегии. Правительством норвегии также было сделано обращение к натовским союзником по поводу предоставления помощи для патрулирования инфраструктуры в их стране. Ведь Норвегия поставляет газ в европейские страны и любая проблема на коммуникациях способна вызвать энергетический кризис в Европе.

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