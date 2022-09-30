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Продолжается нанесение ударов по критической инфраструктуре противника вооруженными силами Российской Федерации в рамках специальной военной операции.

Из последних военных сводок, стало известно о попадании в электрическую подстанцию на территории Николаевской области. Было зафиксировано применение высокоточного ракетного оружия и в районе населенного пункта Новая Одесса.

Также армия Российской Федерации не прекращает использование и беспилотных летательных аппаратов под названием Герань-2 для достижения результатов в борьбе с инфраструктурой противника.

Тем временем противник сосредоточен на проведении наступления в районе населенного пункта Красный Лиман. Вооруженные силы Украины не прекращают попыток взять российский гарнизон в окружение. Данная активность врага связана с запланированными торжественными мероприятиями по присоединению Херсонской, Запорожской областей и ЛДНР в состав Российской Федерации.

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