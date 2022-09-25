Военные аналитические эксперты Америки поняли, что прошлая стратегия Соединенных Штатов против Китая в отношении тайваньского конфликта не приносит должных результатов.

Юрий Жданов, генерал-лейтенант, доктор юридических наук, заслуженный юрист России поделился на этот счет своим мнением в интервью изданию МК.

По последним данным военных игр, которые организовал Центр стратегических и международных исследований, Вашингтон уже находится в проигрыше в войне за Тайвань.

Смоделированный конфликт между двумя державами, который провел аналитический центр, показал, что в первое время сразу были затоплены несколько боевых групп авианосцев США, сотни военных самолетов взорваны, и более тысячи американских военных убиты.