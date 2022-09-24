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Как сообщает издание РИА Новости, Такер Карлсон (американский ведущий Fox News) подверг критике украинское правительство, которое решило угрожать РФ ядерным оружием. По его мнению, подобные призывы высказал украинский советник офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк уже не раз позволял себе подобные утверждения. Так, в своем интервью британскому изданию Guardian он заявлял, что США обязаны нанести ответный удар по России, если она применит ядерное оружие на территории Украины. Причем он подчеркнул, что подобные действия со стороны Америки должны быть даже в том случае, если РФ только будет допускать такую вероятность.

Журналист отметил, что подобные заявления являются абсурдными, так как вменяемому человеку такое даже в голову прийти не может. Также он подчеркнул, что на данный момент американское правительство должно склонить Киев на мирные переговоры с Россией.

В свою очередь США не спешит урегулировать конфликт, а наоборот продолжает снабжать Украину оружием, зарезюмировал Такер.

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