Администрация Центрального района не смогла справиться с незаконной рекламой — на помощь пришли активисты

Проблема с критической нехваткой дворников в Санкт-Петербурге так и осталась не решена, поэтому для устранения граффити со стен домов администрация Центрального района привлекла волонтеров.

В социальной сети «ВКонтакте» «Центральный район Санкт-Петербурга» опубликован видеоролик о борьбе петербуржцев с незаконной рекламой, а также граффити. Однако из-за нехватки дворников администрации района пришлось привлечь активистов для очистки улиц. За последнюю неделю им удалось устранить 117 граффити и более 50 незаконных объявлений.

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/newstucentr

Стоит отметить, что петербуржцы не раз обращали внимание губернатора Александра Беглова и других чиновников Смольного на проблему граффити в Центральном районе, который является визитной карточкой города. Регулярно в Сети появляются фотографии разрисованных домов и дорог, однако власти Северной столицы с неохотой реагируют на жалобы горожан.