Легендарный аудиоплеер Winamp можно будет использовать и на последней версии операционной системы от Microsoft. Портал ComputerBase сообщает, что разработчики плеера уже выпустили сборку, которая может работать на Windows 11.

Оригинальный Winamp вышел ещё в 1997 году и снискал колоссальную популярность пользователей. Отличительной “фишкой” плеера была возможность самостоятельно создавать и менять его обложки (“скины”). Последний раз Winamp обновляли в 2018 году. Но тогда сборка была в бета-версии и до финального релиза так и не добралась. Таким образом, новая версия плеера стала первой за последние четыре года.

Кроме совместимости с Windows 11 в числе преимуществ последней версии плеера называют улучшенное воспроизведение аудиопотоков, рабочий каталог подкастов, поддержку последних версий аудиокодеков и многое другое.