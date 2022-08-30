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Греция собирается спровоцировать Турцию активировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и тем самым окончательно поссорить ее с Западом, пишет издание Yeni Şafak. Автор публикации напоминает, что на днях греческие ЗРК С-300 пытались сбить турецкие истребители F-16.

Отставной бригадный генерал Фахри Эренель пишет, что Турции и стоило бы активировать С-400 в ответ на греческую выходку. Новый российский комплекс современнее и мощнее, он выигрывает у С-300 почти по всем параметрам, поэтому Анкара получит неоспоримые преимущества перед греками.

Своими действиями Афины пытаются показать Западу, что Турция настроена на войну. При этом они не учитывают, что у Анкары имеется множество общепризнанных заслуг в мировой дипломатии.

Напомним, что истребители F-16 подошли на минимальное расстояние к острову Родос и были обстреляны комплексами С-300 ПВО Греции. Ни одна из ракет цели не достигла.

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