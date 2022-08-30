Странную тактику используют ВС Украины, пытающиеся отвлечь внимание российских войск от реактивных систем залпового огня HIMARS. Они строят копии этих боевых комплексов из дерева в натуральную величину и расставляют их на позициях, рассказало американское издание Washington Post.

В качестве источника WP называет американского дипломата и украинского политика, которые предпочли не раскрывать свои имена.

Автор публикации Джон Хадсон отмечает, что хотя для изготовления M142 HIMARS Украина использует дерево, их все же сложно отличить от настоящих РСЗО. А установленные вместе они являются точной копией артиллерийской батареи.

По словам обозревателя, деревянные HIMARS способны сбить с толку разведывательные беспилотные аппараты. Но тактика все равно выглядит странной, так как для транспортировки довольно тяжелых деревянных макетов требуется задействовать дополнительный транспорт.