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Россия получила первую партию беспилотных аппаратов Shahed и Mohajer-6. Об этом написали сразу два авторитетных американских таблоида – The New York Times и Washington Post со ссылкой на источники, называть которых никто не стал.

Эксперты заявляют, что беспилотники якобы были в распоряжении России еще 19 августа. А не используются они на Украине по той причине, что в их работе обнаружены неполадки. Какие именно, тоже не уточняется, что вполне в духе американских изданий.

Напомним, что Запад уже больше месяца прогнозирует скорое появление иранских беспилотников в РФ, рассказывает «подробности» контракта, согласно которому Москва намеревается в обмен на дроны передать Тегерану технологии производства двигателей для истребителей 4-го поколения. Однако официальной информации по этому поводу так и не поступало, поэтому верить американским проискам нет никакого смысла.

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