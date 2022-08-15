Научный сотрудник Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) в Швейцарии Александр Антис разработал инновационный пластырь, который закрывает хирургические швы на кишечнике или желудке, а также может обнаруживать любую утечку на ранней стадии, что предотвращает серьезные осложнения. Об этом сообщает портал News7g. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Для хирургов операции по уменьшению желудка и удалению кишечной ткани давно стали обычными процедурами. Тем не менее, по сей день врачи все еще не уверены, будут ли швы, которые они оставляют в желудочно-кишечном тракте, держаться должным образом.

В результате каждый десятый пациент все еще страдает от осложнений, таких как желудочный сок или кишечное содержимое, просачивающееся в брюшную полость и вызывающее серьезную инфекцию. Однако чрезвычайно трудно обнаружить протекающие швы снаружи тела; проблема часто остается незамеченной, пока у пациента внезапно не поднимается высокая температура – как симптом заражения крови.

Ученый-химик Александр Антис, получивший докторскую степень в ETH Zurich, решил заняться этой проблемой и смог разработать высокотехнологичный пластырь, который не только полностью герметизируют швы в кишечнике и желудке, но и обеспечивают раннюю индикацию того, не протекают ли эти швы.

Пластырь Антиса основан на гидрогеле, внутри которого встроены определенные химические сенсорные элементы. Эти элементы реагируют либо на изменения pH, вызванные выделением желудочного сока, либо на определенные ферменты, присутствующие в кишечнике.

С помощью обычного ультразвукового устройства врачи могут легко и неинвазивно регулярно проверять после операции, есть ли изменения в пластыре. В результате утечка может быть обнаружена всего через 15 минут после воздействия пищеварительной жидкости, что резко контрастирует с несколькими днями, необходимыми сегодня в больницах.

«Ожидается, что новый пластырь не только предотвратит серьезные осложнения, но и значительно сократит расходы во всей системе здравоохранения. Это связано с тем, что осложнения часто приводят к более длительному пребыванию в реанимации и долгому периоду восстановления», – отмечает Антис. Он приводит данные медицинской статистики США: при возникновении послеоперационных осложнений пациентам приходится находиться в реанимации в два раза дольше.

Сосудистые хирурги уже используют самоклеящиеся пластыри на основе таких белков, как фибрин, но эти материалы не могут долго противостоять утечке пищеварительного сока. Антис надеется, что «новая технология защитит пациентов и послужит важным инструментом для врачей».

Проблема послеоперационной эффективности является серьезной: только в Швейцарии около 120 000 человек ежегодно проходят операцию на желудочно-кишечном тракте, а по всему миру число подобных пациентов составляет 14 миллионов.