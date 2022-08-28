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Сообщество американских военных экспертов гудит как растревоженный улей после боевого применения ВКС РФ на Украине дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Эти самолеты пугают США, так как превосходят все их аналоги по большинству технических характеристик.

Главная проблема, которую увидели американские эксперты российском самолете – это способность наносить удары по объектам врага с расстояния в несколько тысяч километров. Благодаря этому, Ту-22М3 практически неуязвим, так как его не достанет ни одна система противовоздушной обороны.

Российскому бомбардировщику достаточно подойти к цели на расстояние удара, которое составляет более 1000 км, атаковать противника и отправиться на базу. Враг не сможет нанести ответный удар, так ни истребители, ни зенитно-ракетные комплексы, существующие сегодня, просто не достанут Ту-22М3.

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