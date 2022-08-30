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В Сети появилось подтверждение ранее озвученной информации о модернизации украинских истребителей для использования противорадиолокационных ракет AGM 88. Соответствующие фото и видео опубликовал портал Avia.Pro.

Запись выложило украинское командование, так что информация официальна. На кадрах виден самолет МиГ-29, на подвесах которого находится две ракеты AGM-88. Однако эксперты все же выражают сомнения по поводу возможности использовать боезаряды. Ведь для их пуска требуется американская система управления огнем, которую в МиГ-29 интегрировать гораздо сложнее.

Одной из угроз, которые влечет за собой модернизация украинских истребителей, является возможность заменить AGM-88 на AGM-84 «Гарпун». Это противокорабельный боезаряд, способный выступать в качестве ракеты класса «воздух-поверхность» и атаковать как морские, так и наземные цели с дистанции в 280 км.

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