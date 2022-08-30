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В ходе своего неудачного «контрнаступления» в Николаевской и Херсонской областях украинские ВС задействовали бронетранспортеры YPR-765, представляющие собой модернизированные M113 ВС США. Портал Avia.Pro отмечает, что ранее Киев эти машины не использовал вообще, а для контратаки выпустил сразу шесть единиц.

Именно с помощью этих боевых машин пехоты ВСУ сумели перевести крупные силы поближе к Херсону. Там они развернули новую технику и открыли огонь по позициям ВС РФ.

Эксперты отмечают, что точное количество имеющихся в распоряжении Киева бронетранспортеров не раскрывается. Также на официальном уровне о них не упоминали ни Украина, ни Соединенные Штаты с НАТО. Предполагается, что переброска YPR-765 осуществлялась с территории Румынии. Через границу с этой страной США и Североатлантический альянс доставили огромное количество оружия.

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