Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС. Удар, который украинские националисты нанесли 28 августа, пришёлся на спальный район. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на администрацию города.

Там отметили, что по городу было выпущено четыре заряда из гаубиц, которые Украине предоставили США. Речь идёт об артиллерийских установках M777 калибром 155 миллиметров.

Уточняется, что обстрел вёлся из города Никополь, который расположен на противоположном от Энергодара берегу Днепра. Всем пострадавшим от обстрела понадобилась медицинская помощь. Некоторых доставили в реанимацию. У одной женщины ранение грудной клетки, ещё у одного пострадавшего осколком перебита кость.

Запорожская АЭС и Энергодар контролируются союзными войсками. ВСУ периодически обстреливают и населённый пункт и электростанцию.