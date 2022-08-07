Украинская разведка столкнулась с серьезной проблемой дешифровки радиообмена, который осуществляется на ряде национальных языков России, сообщает издание «Военное обозрение». Журналисты пояснили, что переговоры между представителями Дагестана, Тувы, Бурятии, Якутии ставят в тупик не только украинцев, но и разведчиков Запада.

Украинские военные хорошо понимают русский язык, однако сталкиваются со сложностями, если радиообмен ведется между представителями вышеупомянутых субъектов РФ. Американская, британская и другие разведки также привлекли специалистов, хорошо владеющих только украинским и русским языками.

Между тем, в многонациональной России используется около 250 языков, принадлежащих к 14 совершенно разным языковым группам. Запад, который эту самую многонациональность намеревался обратить против РФ, сделать поводом для раскола страны, именно из-за нее столкнулся с трудностями. По той простой причине, что не учел возможность радиообмена на национальных языках и собственную неспособность их понимать.

Как американские, так и британские разведчики неоднократно признавали, что даже самые опытные специалисты не в состоянии не просто понять, о чем идет речь, а и идентифицировать язык, на котором ведутся переговоры в ходе боевых действий.