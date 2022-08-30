Киев задействовал сразу три танковые роты для давно обещанного «контрнаступления» на Херсон, но прорвать линию обороны российских войск это ему не помогло. Портал «Русская весна» рассказал о неудачных для Украины боях, а также продемонстрировал последствиях на видео.

В боевые действия с пытающимся начать масштабную контратаку врагом вступили разведчики и десантники ВС РФ. Огонь по танкам и БМП украинских боевиков корректировали беспилотные аппараты, что позволило достичь высокой точности каждого удара. Кроме того, БПЛА сняли видеозапись провальной операции ВСУ.

Минобороны РФ в вечерней сводке сообщило, что 29 августа Киев все же начал контрнаступление, в результате чего украинская армия потеряла 560 националистов, больше 20 БМП, два штурмовика Су-25 и 26 танков. При этом в украинских СМИ снова раздувается очередная «перемога», что выглядит абсолютно абсурдно.