Война Комблага Петербурга с борщевиком завершилась победой растения: сорняк достиг стадии созревания семян

С каждым годом опасный борщевик Сосновского все активнее распространяется по Петербургу. Комитет по благоустройству борется с проблемой номинально, лишь предупреждая об опасности растения. Так, в социальной сети «Вконтакте» пресс-служба ведомства опубликовала ролик, в котором чиновники рассказывают, чем опасен борщевик, как избежать негативных последствий при встрече с ним и что делать, если ожог все же получен.

Однако комментарии к записи предусмотрительно скрыты, что может указывать на нежелание комитета Смольного выслушивать критику на безуспешную борьбу с растением.

В этой ситуации горожане подчеркивают, что на распространение борщевика, способного вызвать сильнейшие ожоги и отравление, чиновники закрыли глаза. Во многих районах растение достигло стадии созревания семян, а значит, в следующем году его станет еще больше. По данным Комблага, опасным растением в Петербурге заражены порядка 43 гектаров земли. При этом борщевик активно разрастается вблизи тропинок, жилых домов и даже детских площадок. Горожане пытаются справиться с проблемой сами, однако подобные действия опасны для здоровья и требуют определенной подготовки и экипировки.

При этом у города есть ресурсы, чтобы заняться борьбой с борщевиком. Однако чиновники ограничиваются лишь покосом в рамках графика стрижки газонов и информационными предупреждениями, констатируют ситуацию петербуржцы.